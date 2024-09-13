Теннисный агент: в матче с Арнальди на US Open Сафиуллин не смог прыгнуть выше головы

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, высказался о выступлении россиянина Романа Сафиуллина на Открытом чемпионате США 2024 года.

Напомним, четвертьфиналист Уимблдона-2023 в одиночном разряде во втором круге нью-йоркского ТБШ уступил итальянцу Маттео Арнальди со счётом 2:6, 4:6, 4:6.

«Роман не очень удачно выступил на US Open, рано закончив своё выступление. Безусловно, Сафиуллин получил уверенность после победы на «челленджере», но всё-таки это иной уровень турнира и противников. Во втором круге был непростой соперник в лице Маттео Арнальди, и Роман, к сожалению, не смог прыгнуть выше головы. Конечно, мы ждём, что на будущих «Шлемах» он будет проходить дальше по сетке, ведь уровень его игры ему позволяет это», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.