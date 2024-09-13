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Спортивный агент: Медведеву и Сафиуллину нравится играть вместе

Спортивный агент: Медведеву и Сафиуллину нравится играть вместе
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Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, признался, что в будущем россиянин Роман Сафиуллин может выступать в тандеме с чемпионом US Open 2021 года в одиночном разряде Даниилом Медведевым на турнирах ATP.

— Тандем Медведев/Сафиуллин после Олимпиады 2024 года сыграл ещё и на «Мастерсе» в Монреале. Смогут ли отечественные болельщики в будущем увидеть эту пару на турнирах ATP?
— Конечно, смогут. Парням нравится играть вместе. Другое дело, что не всегда их график позволяет им выступать ещё и в парном разряде, ведь каждый из них всё-таки больше фокусируется на одиночке. Но если будут возможности и силы, то мы обязательно будем наблюдать этот тандем на корте, — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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