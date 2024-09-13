Ига Швёнтек снялась с турнира в Сеуле

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), который пройдёт с 16 по 22 сентября.

Ранее с турнира снялись казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американки Джессика Пегула и Эмма Наварро. После многочисленных отказов первой сеяной соревнований станет российская теннисистка Дарья Касаткина. На турнире сыграют ещё четыре россиянки — Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

В 2023 году на турнире победила Джессика Пегула, в финале обыграв китаянку Юань Юэ. Прошлогодний призовой фонд составил $ 259 303. Ранее соревнования проходили в серии WTA-250, с 2024 года категория повысилась до WTA-500.