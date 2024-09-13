Германия и США вышли в плей-офф Кубка Дэвиса — 2024

Сборные Германии и США по теннису стали первыми участниками плей-офф Кубка Дэвиса — 2024. Они играли в одной группе, вместе с командами Словакии и Чили.

Немцы без четвёртой ракетки мира Александра Зверева обыграли словаков и чилийцев с разгромным счётом 3:0 по итогам трёх матчей. Американцы без лидеров Тейлора Фритца, Томми Пола и Фрэнсиса Тиафо разгромили чилийцев (3:0) и выиграли оба матча в одиночном разряде у словаков.

Финальный турнир Кубка Дэвиса — 2024 среди восьми команд состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). В 2023 году на соревнованиях победила сборная Италии, в финале обыгравшая австралийцев.