Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Здорово видеть, что это возможно». Каспер Рууд — о победах Синнера и Алькараса на ТБШ

«Здорово видеть, что это возможно». Каспер Рууд — о победах Синнера и Алькараса на ТБШ
Комментарии

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал результаты турниров «Большого шлема» в 2024 году. Напомним, по два титула выиграли итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Впервые с 2002 года ни один представитель «Большой тройки» не выиграл ни одного «Шлема» в сезоне.

«Это кое-что говорит о том, насколько они (Федерер, Надаль, Джокович. — Прим. «Чемпионата») доминировали, но теперь у нас происходит «смена караула». В этом году у нас есть два молодых игрока, которые взяли четыре титула. Здорово видеть своими глазами, что это возможно. Но именно они отличились больше всего и демонстрируют высокий уровень, агрессивную игру и хороший теннис», — приводит слова Рууда Punto de Break.

Материалы по теме
Глава Федерации тенниса Италии: я не нашёл даже идиота, готового поверить в допинг Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android