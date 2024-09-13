Дарья Касаткина: если бы родители отдали меня в музыку, у них бы ничего не вышло

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала о решении своих родителей отдать её в спорт.

«Знаете, судьба детей в большинстве случаев находится в руках их родителей. Они [родители Дарьи Касаткиной] захотели отдать меня в спорт, и у них это получилось. Но если бы они решили отдать меня, например, в музыку, то из этого бы наверняка ничего не вышло, но это было бы их решение. Так что да, это судьба, ведь мои родители были очень увлечены спортом, брат любит спорт», — приводит слова Касаткиной We are tennis.

Напомним, Дарья Касаткина дошла до второго круга на недавнем нью-йоркском ТБШ, где проиграла американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).