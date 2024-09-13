Касаткина раскрыла, что её привлекает в теннисе

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала о том, что её привлекает в теннисе.

«Единственное, что я люблю в теннисе, это сам теннис. Во что я так люблю играть. Знаете, так прекрасно слышать звук соприкасающегося с ракеткой мяча, или же мяча, который касается земли. Это потрясающе», — сказала Касаткина в интервью We are tennis.

Напомним, Дарья Касаткина дошла до второго круга на недавнем нью-йоркском ТБШ, где проиграла американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Ранее спортсменка рассказала о решении своих родителей отдать её в спорт. Она отметила, что в случае выбора творческой деятельности ничего бы не получилось.