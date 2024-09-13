Каспер Рууд назвал величайшего теннисиста всех времён

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд назвал серба Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории.

«Новак Джокович – крепкий орешек, и он, безусловно, заслуживает того, чтобы считаться лучшим игроком всех времён. Нет никаких сомнений во всём, что он выиграл.

Я часто говорю, что невозможно «завершить» теннис, как это делают в видеоигре, когда больше нечего добиваться. Но когда дело доходит до заслуг и турнирных побед, Джокович выиграл все титулы, которые только возможно. Было здорово видеть, как он выиграл олимпийское золото в этом сезоне», — приводит слова Рууда Punto de Break.