Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина рассказала, тяжела ли жизнь у теннисистов

Дарья Касаткина рассказала, тяжела ли жизнь у теннисистов
Дарья Касаткина
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина ответила на вопрос о том, тяжела ли жизнь у теннисистов.

«Честно говоря, это нелегко. Приходится жертвовать многими вещами в своей жизни. Я уехала из родного города (Дарья родилась в Тольятти. — Прим. «Чемпионата»), когда мне было 15 или 16 лет. И с тех пор я навещала родителей, может быть, два-три раза в год, не чаще. Ты в основном посвящаешь свою жизнь теннису, много путешествуешь. У нас сумасшедший график поездок.

И если вы хотите чего-то добиться в теннисе, то должны отдать всё, и при этом успех не гарантирован. Он не гарантирован даже в этом случае», — приводит слова Касаткиной We are tennis.

Напомним, Дарья Касаткина дошла до второго круга на недавнем нью-йоркском ТБШ, где проиграла американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

Материалы по теме
Касаткина раскрыла, что её привлекает в теннисе
Дарья Касаткина: если бы родители отдали меня в музыку, у них бы ничего не вышло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android