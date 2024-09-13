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Дарья Касаткина: мечта детства — это выиграть «Большой шлем»

Дарья Касаткина: мечта детства — это выиграть «Большой шлем»
Дарья Касаткина
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих целях и мечтах.

«Каждый раз, когда я выигрываю в матче, я испытываю эмоции, которые, вероятно, нигде больше не испытаю. Каждый теннисист хочет достичь как можно большего и выиграть каждый турнир, в котором участвует. Конечно, мечта детства — это выиграть турнир «Большого шлема». Эти вещи и движут мной.

Непросто, когда я не получаю желаемое, а особенно — когда проигрываю в финале. Выполнение цели было ведь так близко. Я чувствую себя ребёнком, перед которым лежала конфета и её кто-то забрал себе», — приводит слова Касаткиной We are tennis.

Напомним, Дарья Касаткина дошла до второго круга на недавнем нью-йоркском ТБШ, где проиграла американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

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