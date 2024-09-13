Касаткина: надеюсь, я стала немного умнее, чем раньше. Но в этом я не уверена

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала об изменениях, которые с ней произошли за последние шесть лет.

Напомним, в 2018 году россиянка вышла в финал турнира WTA-1000 в Индиан Уэллсе (США), где уступила японке Наоми Осаке (3:6, 2:6).

Прошло много лет с того момента. Этого хватает человеку, чтобы немного измениться. Мы всё время меняемся, что на теннисном корте, что за его пределами. Я пережила несколько трудных и замечательных моментов, в которых я многому научилась. Конечно, я выросла и стала более зрелой. Надеюсь, немного умнее, чем раньше, но я в этом не уверена (смеётся). Но я всё ещё ребёнок в теле взрослого», — сказала Касаткина в интервью We are tennis.

Ранее Дарья Касаткина дошла до второго круга на недавнем нью-йоркском ТБШ, где проиграла американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).