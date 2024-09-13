«Он очень эмоционален». Муратоглу высказался о проблеме Карлоса Алькараса

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу высказался о проблемах испанца Карлоса Алькараса на фоне раннего вылета теннисиста с US Open — 2024.

«Карлос очень эмоционален. Мы уже много раз видели, как у него были судороги. Если вспомнить Роджера, Рафу и Новака, вы видели, чтобы у них хоть раз в матче были судороги? За всю их карьеру? У него уже много раз они были, и это только в 20 лет. Он эмоциональный игрок.

Поэтому, учитывая это, в будущем ему придётся думать о календаре, где он будет достаточно отдыхать — морально, а не физически. Морально. Думаю, это очень важно для его будущего», — приводит слова Муратоглу Tennis365.