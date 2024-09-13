Двукратная чемпионка ТБШ Ли На стала директором турнира WTA-250 в Гонконге

Бывшая вторая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема китайская теннисистка Ли На стала директором турнира категории WTA-250 в Гонконге, который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Об этом сообщает Punto de Break.

В 2023 году на турнире победила канадская теннисистка Лейла Фернандес, в финале обыграв чешку Катержину Синякову. Прошлогодний призовой фонд составил $ 259 303.

Фернандес планирует вернуться на турнир в 2024 году. Также в соревнованиях примет участие британская теннисистка Эмма Радукану. Точный список игроков основной сетки на турнире в Гонконге будет опубликован позднее.