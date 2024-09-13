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Дарья Касаткина: горжусь тем, что не боюсь высказывать своё мнение

Дарья Касаткина: горжусь тем, что не боюсь высказывать своё мнение
Дарья Касаткина
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Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, за что она гордится собой.

«Горжусь тем, что я не боюсь высказывать своё мнение, и тем, что не отличаюсь от других, будучи собой. Очень горжусь, что могу смотреть в зеркало и видеть, кто стоит передо мной», — сказала Касаткина в интервью We are tennis.

Напомним, Дарья Касаткина дошла до второго круга на недавнем нью-йоркском ТБШ, где проиграла американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Ранее спортсменка рассказала о решении своих родителей отдать её в спорт. Она отметила, что в случае выбора творческой деятельности ничего бы не получилось.

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