Экс-россиянка Ксения Ефремова провела тренировку с Паулой Бадосой и Стефаносом Циципасом

15-летняя французская теннисистка Ксения Ефремова, до сентября 2023 года представлявшая Россию, провела тренировку с испанкой Паулой Бадосой в академии известного тренера Патрика Муратоглу. Также на тренировке присутствовал греческий теннисист Стефанос Циципас, который состоит в отношениях с Бадосой.

Совместной фотографией с теннисистами Ксения поделилась на своей странице в социальных сетях.

Бадоса, Ефремова, Циципас Фото: Страница Ефремовой в соцсети

В сентябре прошлого года стало известно, что Ефремова получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в академии Муратоглу. По данным СМИ, переход Ефремовой курировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.