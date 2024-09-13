Игрок «Канзас-Сити Чифс» — о финале US Open: всё время хотел сбить Синнера выкриками

Игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и бойфренд знаменитой певицы Тейлор Свифт Трэвис Келси рассказал, что хотел сделать во время финала US Open — 2024, где играли итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц.

«Это был совершенно другой мир, там очень тихо. Я никогда не был тихим человеком.

Я всегда был тем ребёнком в конце класса, который в моменте тишины хотел сказать что-то умное или смешное или, по крайней мере, попытаться вывести людей из себя. Поэтому я всё время хотел сбить выкриками итальянца Синнера, игрока номер один в мире, чтобы помочь моему парню Фрицу», — приводит слова Келси Pubity.

Янник Синнер победил в финале со счётом 6:3, 6:4, 7:5 и впервые в карьере стал чемпионом US Open.