Шарапова прокомментировала победу в голосовании болельщиков за её включение в Зал славы

Бывшая теннисистка пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу в голосовании болельщиков за право включить её в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

«Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддерживали меня во время голосования за моё включение в Международный зал теннисной славы. Для меня огромная честь попасть в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это событие ещё более особенным», — приводит слова Шараповой Tennisfame.

Братья Боб и Майк Брайаны из США, выступавшие в парном разряде, заняли второе место в голосовании, а канадец Даниэль Нестор стал третьим.

Голосование болельщиков — это первый этап процесса избрания спортсмена в Зал славы. На втором этапе в голосовании примут участие теннисные журналисты, историки и члены Зала славы. Шарапова получит дополнительные три процентных пункта к общему количеству своих голосов.

Чтобы быть избранным в Зал славы, кандидат должен получить 75% голосов «за» или выше по совокупным результатам Официальной группы голосования и любых бонусных процентных пунктов, заработанных в ходе голосования болельщиков. Победитель будет объявлен в конце октября.