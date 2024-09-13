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Мария Шарапова победила в голосовании болельщиков Международного зала теннисной славы

Мария Шарапова победила в голосовании болельщиков Международного зала теннисной славы
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова победила в рейтинге болельщиков Международного зала теннисной славы в свой первый год участия в голосовании. Об этом сообщает International tennis hall of fame.

Американская парная команда Боб и Майк Брайан заняли второе место, а канадец Дэниел Нестор — третье.

Голосование болельщиков — один из двух этапов избирательного процесса Зала славы. Помимо голосования болельщиков, официальная группа голосования, состоящая из теннисных журналистов, историков и членов Зала славы, голосует за Класс 2025. Победив в голосовании болельщиков, Шарапова получит дополнительные три процентных пункта к общему количеству голосов. Братья Брайан получат два дополнительных процентных пункта, а Нестор — один дополнительный пункт.

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