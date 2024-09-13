«Я приеду. Для тебя и Аргентины». Новак Джокович — о прощальном матче с Дель Потро

Экс третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро проведёт прощальный матч, в котором сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» олимпийским чемпионом сербом Новаком Джоковичем.

В Сети появилось видео, на котором дель Потро делает предложение Джоковичу сыграть прощальный матч.

Дель Потро: У меня есть мечта. Я хочу сыграть в Аргентине мой последний матч, и я бы хотел, чтобы ты приехал.

Джокович: Конечно, я приеду. Для тебя и Аргентины, — ответил Джокович в видеоролике телеканала Vivo.

Матч под названием «Последнее испытание» пройдёт 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина).