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Новак Джокович: мне нужно быть более избирательным в выборе турниров

Новак Джокович: мне нужно быть более избирательным в выборе турниров
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Экс первая ракетка мира 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион серб Новак Джокович рассказал о своих ощущениях от тенниса в последние годы карьеры.

«Я всегда стараюсь достичь определенного совершенства, я готовлюсь к этому, я жертвую многим своим временем и энергией, чтобы заставить себя играть в лучший теннис, когда это важно. Но это правда, что в последние годы все немного по-другому, я стал старше. Я должен быть более избирательным в выборе турниров, в которых я хочу достичь своего пика» — приводит слова Джоковича Novosti со ссылкой на эфир RTS.

Напомним, 37-летний Джокович на этой неделе примет участие в матче группового этапа Кубка Дэвиса между сборными Сербии и Греции, который пройдёт с 14 по 15 сентября в Белграде.

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