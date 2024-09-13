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Маттео Берреттини одержал тяжёлую победу над 253-й ракеткой мира в матче Кубка Дэвиса

Маттео Берреттини одержал тяжёлую победу над 253-й ракеткой мира в матче Кубка Дэвиса
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43-я ракетка мира Маттео Берреттини принёс первое очко сборной Италии в матче Кубка Дэвиса с командой Бельгии. Во встрече группового турнира он в трёх сетах обыграл 253-ю ракетку мира Александра Блокса — 3:6, 6:2, 7:5.

Во второй игре матча Италия — Бельгия встретятся Флавио Коболли и Зизу Бергс. В третьем поединке запланирована парная встреча между итальянским дуэтом Симоне Болелли/Андреа Вавассори и бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном.

Ранее сборная Италии в первом матче группы A победила команду Бразилии со счётом 2-1. Бельгийцы с таким же счётом выиграли у Нидерландов. Матчи группы A проходят с 11 по 15 сентября в Болонье (Италия).

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