Бенуа Пэр отреагировал на поражение, которое он потерпел за 37 минут

Бывшая 18-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр отреагировал на своё поражение в матче первого круга «челленджера» в Ренне.

Встреча с британским теннисистом Джейкобом Фирнли продолжалась всего 37 минут: первый сет Пэр проиграл за 19 минут, а второй — за ещё более быстрые 18 минут со счётом 6:0.

В социальных сетях теннисист опубликовал пост с тремя смеющимися до слёз эмодзи.

Фото: Страница Бенуа Пэра в соцсетях

Французский игрок допустил двойную ошибку на матч-пойнте, вызвав разочарованную реакцию зрителей, которые ответили освистыванием. Пэр саркастически поцеловал соперника, после чего пожал ему руку и направился в раздевалку.

Хотя матч был коротким, он не побил рекорд самой короткой встречи в истории ATP. Этот титул принадлежит матчу Открытого чемпионата Майами 2014 года, в котором финн Яркко Ниеминен обыграл Бернарда Томича за 28 минут.