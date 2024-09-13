Андрей Рублёв снялся с турнира в китайском Ханчжоу

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв снялся с турнира категории ATP-250, который пройдёт в Ханчжоу (Китай) с 18 по 24 сентября. Его заменит 111-я ракетка мира американский теннисист Захари Свайда.

Ранее от участия в ткитайском турнире отказались итальянец Маттео Берреттини и американский теннисист Себастьян Корда.

Напомним, в Ханчжоу сыграет российский теннисист 23-я ракетка мира Карен Хачанов. Кроме того, из именитых игроков в турнире примут участие датчанин Хольгер Руне и бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан, Александр Шевченко.

Соревнования в Ханчжоу проводятся впервые. До 2024 года этот турнир проходил в другом китайском городе Чжухае.