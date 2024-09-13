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Уго Умбер — о календаре тура: нам говорят, что так мы больше зарабатываем, но это неправда

Уго Умбер — о календаре тура: нам говорят, что так мы больше зарабатываем, но это неправда
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Французский теннисист Уго Умбер высказался о плотном расписании в ATP-туре.

«Двухнедельные «Мастерсы» утомляют. Нам говорят, что так мы больше зарабатываем, но это неправда. Чем дольше длится турнир, тем больше мы тратим на команду. И психологически сильнее выматываешься, а потом это сказывается. С [тяжелыми] мячами и покрытиями, которые постоянно замедляются, становится всё сложнее и сложнее. Сезон заканчивается в начале декабря и начинается с United Cup уже 27-го числа. Ты еле доигрываешь и тут же входишь в новый сезон. Нет времени даже на тренировочный блок.

Думаю, в следующем году мне стоит получше планировать календарь. Но тур не даёт делать передышки – мы всегда думаем о чемпионской гонке и об обязательных турнирах. ATP с этим плохо справляется», — приводит слова Умбера L'Équipe.fr.

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