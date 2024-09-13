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«Такие ошибки могут быть фатальными». Новак Джокович дал совет родителям юных спортсменов

«Такие ошибки могут быть фатальными». Новак Джокович дал совет родителям юных спортсменов
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Экс первая ракетка мира 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион серб Новак Джокович поделился советом для родителей, желающих отдать талантливых детей в спортивные секции.

«Для родителей важно не потерять голову, когда им говорят: «Ваш ребёнок талантлив и имеет перспективу подписать контракт с клубом», нужно иметь при себе ещё одно или два мнения. Как только приходит первое предложение, большинство родителей бросаются на него, как на последнее в жизни. Это не значит, что это предложение плохое, но часто случаются ошибки. На них учатся, но некоторые такие ошибки могут быть фатальными», — приводит слова Джоковича Novosti со ссылкой на эфир телеканала RTS.

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