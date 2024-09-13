Новак Джокович рассказал, какая первая мысль его посетила после травмы на «Ролан Гаррос»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион сербский теннисист Новак Джокович рассказал о первых мыслях после травмы колена на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Первой мыслью было, буду ли я играть на Олимпиаде. Не на Уимблдоне, который был моей детской мечтой, а именно на Олимпиаде. Ещё до операции меня заверили, что, если она пройдёт хорошо, при условии соблюдения реабилитационных процессов, я буду готов к Олимпиаде, а насчёт Уимблдона – посмотрим. Каждый день я чувствовал себя на 50% лучше, чем вчера. Это развеяло все сомнения, что моё колено станет проблемой для участия в Олимпиаде», — приводит слова Джоковича Novosti со ссылкой на эфир RTS.

Напомним, сербский теннисист на стадии 1/4 финала снялся с «Ролан Гаррос» — 2024 из-за травмы колена. На Уимблдоне-2024 он дошёл до финала, в котором уступил испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 2:6, 6:7), а на Олимпиаде-2024 завоевал золотую медаль, одолев в решающем матче всё того же Алькараса (7:6, 7:6).