Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович рассказал, какая первая мысль его посетила после травмы на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович рассказал, какая первая мысль его посетила после травмы на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион сербский теннисист Новак Джокович рассказал о первых мыслях после травмы колена на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Первой мыслью было, буду ли я играть на Олимпиаде. Не на Уимблдоне, который был моей детской мечтой, а именно на Олимпиаде. Ещё до операции меня заверили, что, если она пройдёт хорошо, при условии соблюдения реабилитационных процессов, я буду готов к Олимпиаде, а насчёт Уимблдона – посмотрим. Каждый день я чувствовал себя на 50% лучше, чем вчера. Это развеяло все сомнения, что моё колено станет проблемой для участия в Олимпиаде», — приводит слова Джоковича Novosti со ссылкой на эфир RTS.

Напомним, сербский теннисист на стадии 1/4 финала снялся с «Ролан Гаррос» — 2024 из-за травмы колена. На Уимблдоне-2024 он дошёл до финала, в котором уступил испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 2:6, 6:7), а на Олимпиаде-2024 завоевал золотую медаль, одолев в решающем матче всё того же Алькараса (7:6, 7:6).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android