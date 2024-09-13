Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли в финал парного разряда в Монастире
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Российские теннисистки Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли в финал парного разряда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).
В полуфинале они обыграли дуэт, состоящий из Алёны Фалей (Беларусь) и Елены Приданкиной (Россия) со счётом 6:3, 6:4.
Монастир — парный разряд. 1/2 финала
13 сентября 2024, пятница. 18:10 МСК
Алина Корнеева
Анастасия Захарова
А. Корнеева А. Захарова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
Алёна Фалей
Елена Приданкина
А. Фалей Е. Приданкина
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Корнеева/Захарова два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету пары Фалей/Приданкиной ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В финале Корнеева и Захарова встретятся с победительницами матча Анна Блинкова (Россия)/ Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Анита Вагнер (Босния и Герцеговина)/ Екатерина Яшина (Россия).
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