Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли в финал парного разряда в Монастире

Российские теннисистки Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли в финал парного разряда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В полуфинале они обыграли дуэт, состоящий из Алёны Фалей (Беларусь) и Елены Приданкиной (Россия) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Корнеева/Захарова два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету пары Фалей/Приданкиной ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В финале Корнеева и Захарова встретятся с победительницами матча Анна Блинкова (Россия)/ Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Анита Вагнер (Босния и Герцеговина)/ Екатерина Яшина (Россия).