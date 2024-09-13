«Я влюбился в зелёную траву и белые майки». Новак Джокович назвал свой любимый турнир

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём отношении к Уимблдону.

«Победа на моём первом Уимблдоне привела к тому, что я оказался на лидирующей позиции в рейтинге ATP. Уимблдон всегда занимал особое место в моём сердце. Когда мне было четыре года, я наблюдал, как Сампрас выиграл первый Уимблдон. Я просто влюбился в зелёную траву, белые майки, эту историю, которой нет ни на одном другом турнире. Это делает его самым важным в истории теннисного спорта. Если бы мне пришлось выделить какой-нибудь турнир, это Уимблдон, который мне больше всего нравится», — приводит слова Джоковича Novosti со ссылкой на эфир RTS.

Напомним, Джокович — семикратный победитель Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Первый титул на Уимблдоне он завоевал в 2011 году.