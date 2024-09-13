Джек Дрейпер проиграл Франсиско Серундоло в матче Кубка Дэвиса

Полуфиналист US Open — 2024 британский теннисист Джек Дрейпер уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7 (4:7), 5:7) в рамках матча Кубка Дэвиса — 2024. После этой встречи сборная Аргентины ведёт в матче с Великобританией со счётом 2-0. Аргентинцы гарантировали себе победу в этом матче.

Томас Мартин Этчеверри принёс первое очко аргентинской команде, обыграв Дэниэла Эванса — 6:2, 7:5. В третьем поединке запланирована парная встреча между британским дуэтом Дэниэл Эванс/Нил Скупски и аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени.

в своём первом матче на Кубке Дэвиса сборная Великобритании победила команду Финляндии со счётом 2-1. Аргентинцы с таким же счётом уступили Канаде. Матчи группы D проходят с 11 по 15 сентября в Манчестере (Великобритания).