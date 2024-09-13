Новак Джокович назвал людей, которые воспитали в нём теннисиста

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о людях, которые внесли наибольший вклад в его развитие.

«В первые годы, когда я начал заниматься теннисом, для меня примером был отец. Он был чрезвычайно настойчив. Он верил в меня, когда я не верил. Моя мама поддерживала всех нас. Меня, отца, братьев.… Я начал играть в теннис во время политических санкций. Мне нужны были родители, кто-то, кто верит в меня. Уверенность пришла ко мне от родителей, и, конечно же, от покойной Елены Генчич, которая была моей теннисной матерью, и Николы Пичича, который был моим теннисным отцом. Они направляли меня. Мне повезло, что я и моя семья столкнулись с лучшими знатоками, экспертами, которые не только передавали знания в области тенниса, но и помогали мне умственно и эмоционально»,— приводит слова Джоковича Novosti со ссылкой на эфир RTS.

Напомним, 37-летний Джокович — олимпийский чемпион 2024 года, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».