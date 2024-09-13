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Блинкова и Шериф вышли в финал парного разряда в Монастире

Блинкова и Шериф вышли в финал парного разряда в Монастире
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Российская теннисиста Анна Блинкова в паре с Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта вышли в финал парного разряда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В полуфинале они обыграли дуэт, состоящий из Аниты Вагнер (Босния и Герцеговина) и Екатерины Яшиной (Россия) со счётом 6:1, 6:2.

Монастир — парный разряд. 1/2 финала
13 сентября 2024, пятница. 19:45 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
А. Блинкова М. Шериф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анита Вагнер
Босния и Герцеговина
Анита Вагнер
Екатерина Яшина
Россия
Екатерина Яшина
А. Вагнер Е. Яшина

Встреча продолжалась 50 минут. В её рамках Блинкова и Ахмед Шериф три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету пары Яшиной и Вагнер ни одного эйса, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В финале Блинкова и Шериф встретятся с российскими теннисистками Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой, которые в 1/2 финала обыграли дуэт Алёны Фалей (Беларусь) и Елены Приданкиной (Россия) со счётом 6:3, 6:4.

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