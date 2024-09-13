Блинкова и Шериф вышли в финал парного разряда в Монастире

Российская теннисиста Анна Блинкова в паре с Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта вышли в финал парного разряда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В полуфинале они обыграли дуэт, состоящий из Аниты Вагнер (Босния и Герцеговина) и Екатерины Яшиной (Россия) со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 50 минут. В её рамках Блинкова и Ахмед Шериф три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету пары Яшиной и Вагнер ни одного эйса, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В финале Блинкова и Шериф встретятся с российскими теннисистками Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой, которые в 1/2 финала обыграли дуэт Алёны Фалей (Беларусь) и Елены Приданкиной (Россия) со счётом 6:3, 6:4.