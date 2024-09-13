Блинкова и Шериф вышли в финал парного разряда в Монастире

Российская теннисиста Анна Блинкова в паре с Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта вышли в финал парного разряда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).
В полуфинале они обыграли дуэт, состоящий из Аниты Вагнер (Босния и Герцеговина) и Екатерины Яшиной (Россия) со счётом 6:1, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Встреча продолжалась 50 минут. В её рамках Блинкова и Ахмед Шериф три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету пары Яшиной и Вагнер ни одного эйса, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В финале Блинкова и Шериф встретятся с российскими теннисистками Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой, которые в 1/2 финала обыграли дуэт Алёны Фалей (Беларусь) и Елены Приданкиной (Россия) со счётом 6:3, 6:4.
- 13 сентября 2024
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
19:57
-
19:43
-
19:31
-
19:20
-
18:57
-
18:55
-
18:37
-
18:28
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
17:29
-
17:19
-
17:10
-
16:33
-
16:30
-
16:00
-
15:49
-
15:46
-
15:40
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:41
-
14:39
-
14:15
-
14:12
-
13:35
-
13:00