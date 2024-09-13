Новак Джокович рассказал, что не сразу включил Олимпиаду в свои карьерные цели

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих главных целях в теннисе.

«Моей карьерной целью было выиграть Уимблдон и стать первой ракеткой мира. Об Олимпиаде я начал думать после своих первых Игр, когда я почувствовал этот дух, как это уникально быть среди десятков тысяч спортсменов из всех стран мира. Поделиться с ними всем этим опытом. Вы не можете испытать это нигде, ни в одном другом соревновании», — приводит слова серба Novosti со ссылкой на эфир RTS.

Напомним, 37-летний Джокович — олимпийский чемпион 2024 года, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».