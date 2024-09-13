«Винить приходится только себя». Рууд — о представителях поколения 90-х в теннисе

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о ситуации в теннисе, где на турнирах «Большого шлема» только двоим представителям поколения 90-х удалось пройти до конца.

«Конечно, мы не можем ждать, пока нам всё подадут, но эта «Большая тройка» была чрезвычайно хороша. Мы участвовали в 21 финале и выиграли только два, так что винить нам приходится только себя. Было много разговоров о Звереве, Циципасе и Медведеве, когда они пришли: мы думали, что они изменят ситуацию и победят Федерера, Надаля и Джоковича, но они этого не сделали», — приводит слова Рууда Eurosport.no.

Ранее Каспер Рууд назвал сербского теннисиста Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории.