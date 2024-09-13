Карлос Алькарас принёс победное очко Испании в матче с Францией на Кубке Дэвиса

Третья ракетка мира Карлос Алькарас принёс второе очко сборной Испании в матче Кубка Дэвиса с командой Франции. Во встрече группового турнира он в двух сетах обыграл Уго Умбера (6:3, 6:3) и обеспечил Испании победу в матче, а вместе с ней и выход в плей-офф соревнований.

В первой игре матча Испания — Франция Роберто Баутиста-Агут в трёхсетовом поединке обыграл Артюра Фиса — 2:6, 7:5, 6:3. В парной встрече сыграют испанский дуэт Марсель Гранолерс/Карлос Алькарас и Пьер-Юг Эрбер/Эдуар Роже-Васслен из Франции.

В своём первом матче группы В испанцы победили команду Чехии со счётом 3-0.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Франция — 2:0.

Роберто Баутиста-Агут — Артюра Фис — 2:6, 7:5, 6:3.

Карлос Алькарас — Уго Умбер — 6:3, 6:3.