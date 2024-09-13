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«Один из лучших в этом году». Алькарас — о матче с Умбером на Кубке Дэвиса

«Один из лучших в этом году». Алькарас — о матче с Умбером на Кубке Дэвиса
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче с французским теннисистом Уго Умбером на Кубке Дэвиса.

«Я доволен уровнем своей игры с самого начала и до последнего мяча. Был очень сосредоточен. Это был теннис высокого уровня. Я был действительно очень напряжён. Наверное, это один из лучших моих матчей в этом году. В последний месяц мне нужны такие матчи. Действительно очень доволен своим сегодняшним выступлением», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В своём первом матче группы В испанцы победили команду Чехии со счётом 3-0.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Франция — 2:0.

Роберто Баутиста-Агут — Артюра Фис — 2:6, 7:5, 6:3.

Карлос Алькарас — Уго Умбер — 6:3, 6:3.

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