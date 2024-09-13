«Я знал, что ещё не сыграл свой последний матч». Дель Потро — о встрече с Джоковичем

Экс третья ракетка мира, победитель US Open — 2009 серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался о своём прощальном матче, в котором сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Всегда чувствовал, что ещё не сыграл свой последний матч в карьере. Я знал, что у меня ещё есть кое-что в запасе. Это будет последний вызов, которого я ждал», — приводит слова аргентинца Eurosport.

Джокович и дель Потро провели между собой 20 матчей на различных турнирах. Счёт личных встреч – 16-4 в пользу серба. Из четырёх побед аргентинца две приходятся на Олимпийские игры. На Играх-2012 в Лондоне он обыграл Джоковича в матче за третье место, а четыре года спустя победил серба в первом круге олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро.

Матч между дель Потро и Джоковичем под названием «Последнее испытание» пройдёт 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина).