Пабло Карреньо-Буста заменил Карлоса Алькараса в парной встрече на Кубке Дэвиса — 2024

Вместо заявленного ранее Карлоса Алькараса на корт в парном матче группового этапа Кубка Дэвиса в составе испанцев вышел Пабло Карреньо-Буста. Сборная Испании после победы Алькараса во втором одиночном поединке с Уго Умбером (6:3, 6:3) гарантировала победу в матче с Францией.

В парной игре встречаются испанский дуэт Марсель Гранольерс/Пабло Карреньо-Буста и Пьер-Юг Эрбер/Эдуард Роже-Васслен из Франции.

В своём первом матче группы В испанцы победили команду Чехии со счётом 3-0.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Франция — 2-0.

Роберто Баутиста-Агут — Артюр Фис — 2:6, 7:5, 6:3.

Карлос Алькарас — Уго Умбер — 6:3, 6:3.