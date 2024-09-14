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Каспер Рууд сенсационно уступил 159-й ракетке мира из Португалии в матче Кубка Дэвиса

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл 20-летнему португальцу 159-му номеру рейтинга ATP Энрике Роше в рамках группового этапа Мировой группы 1 Кубка Дэвиса — 2024. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу португальца. Это всего лишь вторая победа Роши в карьере над игроком из топ-100 рейтинга ATP.

Таким образом, его сборная сравняла счёт в матче с Норвегией — 1-1.

В первой встрече матча Норвегия — Португалия чемпион юниорского Уимблдона-2024 Николай Будков Кьер в трёх сетах одолел Жайме Фарию — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). В решающей парной встрече, запланированной на 14 сентября, сыграют норвежский дуэт Каспер Рууд/Виктор Джурашович и Жайме Фария/Франсиско Кабраль из Португалии.

Кубок Дэвиса — 2024. Мировая группа 1.

Норвегия — Португалия — 1-1.

Каспер Рууд — Энрике Роша — 3:6, 4:6.

Николай Будков Кьер — Жайме Фария — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).