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«Отличный тренер и замечательный человек». Осака рассталась с тренером Фиссеттом

«Отличный тренер и замечательный человек». Осака рассталась с тренером Фиссеттом
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака в социальных сетях сообщила о расставании со своим тренером Вимом Фиссеттом.

«Четыре года, два «Шлема» и куча воспоминаний. Спасибо Виму за то, что он отличный тренер и ещё более замечательный человек, желаю тебе всего наилучшего», — написала Осака в социальных сетях.

Фото: Страница Наоми Осаки в социальной сети

В июле 2022 года Наоми Осака уже расставалась с Фиссеттом. За время отсутствия японской спортсменки в туре он успел поработать с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, но ушёл из её команды обратно к Осаке, которая вернулась на корт. Циньвэнь жёстко высказывалась о расставании со своим тренером, заявляя, что тот нарушил условия контракта.

Ранее стало известно, что Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Пекине, который пройдёт с 26 сентября по 6 октября.

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