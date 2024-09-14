Осорио-Серрано — Рахимова: россиянка проиграла первый сет на турнире в Гвадалахаре

В эти минуты на турнире в Гвадалахаре (Мексика) проходит четвертьфинальный матч, в котором россиянка Камилла Рахимова встречается с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано.

Россиянка проиграла первый сет на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8).

В полуфинале турнира победительница пары сразится с австралийкой Оливией Гадеки.

На данный момент счёт в личных противостояниях между Рахимовой и Осорио-Серрано – 2-0 в пользу колумбийки.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Кэролайн Доулхайд.

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