Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии четвертьфинала она уступила колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (6:8), 2:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Рахимова выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. На счету колумбийки две подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира колумбийка сразится с австралийкой Оливией Гадеки.
Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.
Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Кэролайн Доулхайд.
- 14 сентября 2024
-
02:54
-
02:05
-
01:20
-
01:01
-
00:35
-
00:16
- 13 сентября 2024
-
23:13
-
23:00
-
22:26
-
22:23
-
21:43
-
21:04
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
19:57
-
19:43
-
19:31
-
19:20
-
18:57
-
18:55
-
18:37
-
18:28
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
17:29
-
17:19
-
17:10
-
16:33
-
16:30
-
16:00
-
15:49
-
15:46
-
15:40