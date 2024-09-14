Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии четвертьфинала она уступила колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (6:8), 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Рахимова выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. На счету колумбийки две подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира колумбийка сразится с австралийкой Оливией Гадеки.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Кэролайн Доулхайд.

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