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Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре
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Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии четвертьфинала она уступила колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (6:8), 2:6.

Гвадалахара. 1/4 финала
14 сентября 2024, суббота. 00:15 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
80
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Камилла Рахимова
89
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Рахимова выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. На счету колумбийки две подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира колумбийка сразится с австралийкой Оливией Гадеки.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.
Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Кэролайн Доулхайд.

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