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Турнир WTA-250 в Монастире: результаты игрового дня 13 сентября

Турнир WTA-250 в Монастире: результаты игрового дня 13 сентября
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13 сентября на хардовом турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис) состоялись матчи 1/4 финала в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами (курсивом выделены победители).

Турнир WTA-250. Монастир, хард. Одиночный разряд, 1/4 финала

  • Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:1, 6:7 (5:7), 5:7;
  • Лючия Бронцетти (Италия, 7) — Антония Ружич (Хорватия) — 6:2, 6:1;
  • Ева Лис (Германия) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 7:5, 6:3;
  • Юлия Стародубцева (Украина) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:7 (4:7), 2:6.

Соревнования в Монастире с призовым фондом $ 267 082 проходят с 9 по 15 сентября.

Календарь турнира WTA-250 в Монастире
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