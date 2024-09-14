«Это делает меня такой счастливой». Касаткина – о своих интересах за пределами корта

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала о своих интересах за пределами корта.

«Мне нравится проводить время с людьми, которые мне так нравятся, проводить время с людьми, которых я люблю, с друзьями. Когда я за пределами теннисного корта, за пределами теннисного клуба, я не хочу ничего слышать об этом, потому что этого у нас более чем достаточно. Я хочу проводить хорошо время с людьми, которых я люблю.

Для меня, когда я дома, лучшее занятие сходить в супермаркет и просто купить продукты. Я бы купила что-нибудь для нашей квартиры, что-то такое, просто чтобы поставить это в и было красиво. Это делает меня такой счастливой», — приводит слова Касаткиной We are tennis.

Напомним, Дарья Касаткина дошла до второго круга на недавнем нью-йоркском ТБШ, где проиграла американке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

Самые долгие теннисные матчи