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Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты игрового дня с 13 на 14 сентября

Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты игрового дня с 13 на 14 сентября
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В ночь с 13 на 14 сентября мск прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. Состоялись три матча 1/4 финала соревнований в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители).

Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Одиночный разряд, 1/4 финала

  • Мартина Тревизан (Италия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 2:6, 6:3, 1:6.
  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Камила Рахимова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:2.
  • Марина Стакушич (Канада) — Магдалена Френх (Польша, 5) — 4:6, 3:6.

Турнир категории WTA-500 в Гвадалахаре проводится с 9 по 15 сентября.

Календарь турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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