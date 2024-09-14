Рахимова и Калашникова победили британскую пару и вышли в финал WTA-500 в Гвадалахаре

В ночь с 13 на 14 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре завершился первый полуфинальный матч в парном разряде. Российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с представляющей Грузию Ольгой Калашниковой (четвёртый посев на турнире) переиграла пару из Великобритании в составе Саманты Маррей и Эден Силвы в двух партиях со счётом 6:4, 6:3.

В парном финале WTA-500 в Гвадалахаре Рахимова и Калашникова встретятся с победителями полуфинального противостояния испано-украинского дуэта Ивонн Кавалье-Реймерс и Валерии Страховой с парой российской теннисистки Ирины Хромачёвой и представляющей Казахстан Анны Данилиной.