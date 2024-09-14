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Даниил Медведев отреагировал на то, что его назвали лучшим парником в истории тенниса

Даниил Медведев отреагировал на то, что его назвали лучшим парником в истории тенниса
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что его назвали лучшим парником в истории тенниса.

Один из пользователей в соцсетях иронично написал: «Лучший парный игрок в истории тенниса вернётся на следующей неделе». Он имел в виду грядущее выступление Медведева на Кубке Лэйвера – 2024.

«Увидимся в Берлине на следующей неделе!» — ответил Медведев на своей странице в социальных сетях и добавил забавный хэштег #doublesspecialist (парный специалист).

Кубок Лэйвера – 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Россиянин включён в европейскую команду. Его партнёрами по сборной Европы станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг.

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