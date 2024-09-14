Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака начала тренироваться под руководством Патрика Муратоглу — Open Court

Наоми Осака начала тренироваться под руководством Патрика Муратоглу — Open Court
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака начала тренироваться под руководством известного тренера Патрика Муратоглу, сообщает издание Open Court.

Теннисистку и тренера заметили за работой на корте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Официальных подтверждений начала сотрудничества Осаки и Муратоглу пока что не поступало.

Фото: Скриншот соцсетей Марко Якобони

Днём ранее Наоми Осака сообщила, что прекратила сотрудничество с бельгийском специалистом Вимом Фиссеттом. Ранее стало известно, что японка получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Пекине, который пройдёт с 26 сентября по 6 октября.

Материалы по теме
Фото
«Отличный тренер и замечательный человек». Осака рассталась с тренером Фиссеттом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android