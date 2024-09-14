Наоми Осака начала тренироваться под руководством Патрика Муратоглу — Open Court

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака начала тренироваться под руководством известного тренера Патрика Муратоглу, сообщает издание Open Court.

Теннисистку и тренера заметили за работой на корте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Официальных подтверждений начала сотрудничества Осаки и Муратоглу пока что не поступало.

Фото: Скриншот соцсетей Марко Якобони

Днём ранее Наоми Осака сообщила, что прекратила сотрудничество с бельгийском специалистом Вимом Фиссеттом. Ранее стало известно, что японка получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Пекине, который пройдёт с 26 сентября по 6 октября.