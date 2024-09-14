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«Команда мира — аутсайдер». Даниил Медведев — о Кубке Лэйвера — 2024

«Команда мира — аутсайдер». Даниил Медведев — о Кубке Лэйвера — 2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Лэйвера — 2024. Напомним, турнир пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

«Командные соревнования всегда несут в себе больше давления. Есть другие ребята, которые поддерживают тебя, и это хорошо, но если ты начинаешь проигрывать в матче, думаешь: «Как они на меня смотрят? Неужели я действительно сильно проигрываю? Должен ли я сделать что-то лучше?» Так что это большое давление, и ты пытаешься с ним справиться.

В этом году у Европы довольно сильный состав, поэтому я бы сказал, что команда мира — аутсайдер», — приводит слова Медведева официальный сайт Кубка Лэйвера.

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