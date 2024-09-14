Роджер Федерер представил собственную коллекцию ракеток совместно с Wilson

Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер представил свою коллекцию спортивных аксессуаров совместно с Wilson.

Фото: wilson

Фото: wilson

Стоимость ракеток бренда Wilson RF 01 варьируется от $ 279 до $ 299, цена спортивной сумки от Федерера — $ 189. Также в коллекции представлены кожаные намотки стоимостью $ 19.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.