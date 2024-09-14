Полина Кудерметова вышла в финальный круг квалификации турнира WTA-250 в Сеуле

164-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в финальный круг квалификации турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В первом матче она одолела японку Меи Ямагучи (368-й номер рейтинга WTA) со счётом 1:6, 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Ямагучи три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в основную сетку соревнований Полина поспорит с китаянкой Лу Цзяцзин. Турнир в Сеуле пройдёт с 16 по 22 сентября.